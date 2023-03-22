حمدان بن محمد: "صندوق حي دبي للمستقبل" يعكس مساعينا لترسيخ مكانة دبي مختبراً عالمياً

قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، منذ اطلاقه بتوجيهات محمد بن راشد، ساهم "صندوق حي دبي للمستقبل" في دعم ريادة الأعمال ويحتضن 16 شركة ناشئة وصندوق استثماري ضمن محفظته ... هذا الصندوق يعكس مساعينا لترسيخ مكانة دبي مختبراً عالمياً لابتكارات وتقنيات الغد وتطبيقات الاقتصاد الرقمي.