حمدان بن محمد: مبروك عليكم الشهر الفضيل تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال
هنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، شعب الإمارات والأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك.
وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "انستغرام"، مبروك عليكم الشهر الفضيل تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال..
حمدان بن محمد عبر انستغرام: مبروك عليكم الشهر الفضيل تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال.. @HamdanMohammed #الإمارات_اليوم pic.twitter.com/bqduP4CiJ5— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) March 22, 2023
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