تنبيه من شرطة دبي بشأن تقلبات الطقس

تلقى المواطنون والمقيمون بدبي رسالة تنبيه على الهواتف تدعو للابتعاد عن الشواطئ وتجنب مناطق الأودية وأخذ الحيطة أثناء قيادة المركبات أثناء التقلبات الجوية الحالية.

وقالت شرطة دبي عبر الرسالة النصية، "تتعرض مدينة دبي لتقلبات في الحالة الجوية لذا يرجى الابتعاد عن الشواطيء وتجنب مناطق الأودية وجريان السيول والأماكن المنخفضة وأخذ الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبات، والتزام تعليمات الجهات المختصة".