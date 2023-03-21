34 ألف زائر لمبادرة «سوق المزارعين» في دبي

اختتمت بلدية دبي مبادرة «سوق المزارعين»، التي نظّمتها في حديقة النخيل، بين 19 نوفمبر من العام الماضي، و18 مارس الجاري، حيث وصل عدد الزوار إلى 33 ألفاً و921 زائراً.

وشكّلت الفعالية؛ منصةً زراعيةً واستثماريةً، هدفت إلى جمع المزارعين المواطنين في مكانٍ واحدٍ لبيع المنتجات الزراعية والعضوية المحلية مباشرةً إلى المستهلكين، وتعزيز الثقة بالزراعة المحلية، وإبراز التطور الذي يحرزه قطاع الزراعة المحلي.

وأكد مدير إدارة الحدائق العامة والمرافق الترفيهية في بلدية دبي، أحمد الزرعوني، أن نجاح «سوق المزارعين» في موسمه الثاني، وتحقيق أهدافه بدعم المزارعين المواطنين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، يمثل انعكاساً لجهودها في تقديم التسهيلات للعاملين في القطاع الزراعي، والمشاركين في المبادرة، وزيادة الفرص التجارية لهم.

وأضاف: «حرصت بلدية دبي على توفير منصة زراعية للمزارعين المواطنين، لعرض منتجاتهم المحلية المتنوعة، وإتاحة الفرصة أمام الزوار، للتعرف إلى الزراعة المحلية في دبي. ووفرت لهم المتطلبات كافة، والتسهيلات اللوجستية التي تسهم في تطوير مشاريعهم وتشجعهم على الاستمرارية والاستدامة، تعزيزاً لجاذبية القطاع الزراعي المحلي في دبي، وتوفير أفضل الخدمات وجميع مقومات الرفاهية وجودة الحياة لسكانها وزوارها، التي تجعل من دبي مدينة مستدامة».

وبلغ عدد المزارعين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمُصاحبة الذين شاركوا في الفعالية 50 مشاركاً، عرضوا منتجاتهم في السوق، وشملت الخضراوات والفواكه، ومنتجات الألبان والعسل والتمور، وعدداً من المنتجات المنزلية.

وتضم السوق قرابة 30 عربة وكشكاً لبيع الأطعمة والمشروبات.

كما أُقيمت 69 ورشة وفعالية، خلال فترة إقامة السوق على مدى الأشهر الأربعة الماضية، شملت عروضاً موسيقية وترفيهية.