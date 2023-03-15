مواعيد العمل الرسمية في رمضان للجهات الحكومية بالشارقة

أعلنت دائرة الموارد البشرية بالشارقة في تعميم صدر اليوم؛ مواعيد العمل الرسمي في شهر رمضان المبارك في الجهات الحكومية، من التاسعة صباحاً وتنتهي في الساعة الثانية والنصف بعد الظهر، على أن تقوم الدوائر والهيئات والمؤسسات التي تعمل بنظام المناوبة بتحديد بداية الدوام الرسمي ونهايته وفقاً لنظام وحاجة العمل.

وبهذه المناسبة رفعت الدائرة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وإلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة، ولإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.

وهنأت شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.