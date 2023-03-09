محمد بن راشد: رجالات دبي لم تزدهم الأيام إلا وقاراً وكلما كبروا كبرت محبتهم في القلوب

نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، تغريدة قال فيها سموه: «مررت على بعض الكرام.. من رجالات دبي.. لم تزدهم الأيام إلا وقاراً.. وكلما كبروا في السنين كبرت محبتهم في القلوب.. حمد بن سوقات.. وجمعة الماجد.. حفظكم الله وحفظ جميع أهلنا وأحبابنا».