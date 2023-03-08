محمد بن راشد: شباب الإمارات هم أساس ريادتها وركيزة تقدمها ورفعتها

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن جيل الشباب من أبناء وبنات دولة الإمارات هم ثروتها الحقيقية وأساس ريادتها وركيزة تقدمها ورفعتها، بطموحهم الذي يطاول عنان السماء وعمق انتمائهم لوطنهم وحرصهم على أن يكون اسم الإمارات على الدوام عالياً خفاقاً في جميع المحافل والمناسبات بعِلمهم وعملهم ومثابرتهم وإصرارهم على بلوغ أعلى درجات التميز في كافة المجالات.

جاء ذلك خلال لقاء سموه، وإلى جانبه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أوائل الخريجين من منتسبي أكاديمية شرطة دبي من الطلبة المرشحين والمرشحات، بحضور معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي.