«بلدية دبي» أسواق الدولة خالية من «ماء الذهب»

أكدت بلدية دبي خلو أسواق الدولة من المياه ذات العلامة التجارية «ماء الذهب»، بعد تداول نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي معلومات حول احتوائها على مواد سامة، أكدوا فيها أن طعمها غريب ويحتوي على مواد سامة ومتأكسدة وضارّة بالإنسان، ويشتعل بسرعة كبيرة.

وذكرت، رداً على ما ورد في الفيديو المتداول على منصات التواصل الاجتماعي، حول المياه المعبأة في أكواب سعة 200 مل، أن «هذه المعلومات غير صحيحة، ولا أساس علمياً لها. كما أن علامة (ماء الذهب) غير موجودة في الإمارات».

وأوضحت البلدية أن مياه الشرب المستوردة والمنتجة محلياً تخضع لعمليات رقابة صارمة بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بهدف التأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما تتوفر في مختبر دبي المركزي التابع للبلدية الفحوص اللازمة للتأكد من سلامة مياه الشرب وخلوها من أي ملوثات ضارة بصحة الإنسان.

وطالبت البلدية الجمهور بعدم الانسياق وراء الشائعات المتداولة على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، أو تصديق وتداول الأخبار المتعلقة بالأغذية، مشيرةً إلى ضرورة التأكد من صحتها من خلال التواصل مع المصادر الرسمية الموثوقة في الإمارة، أو عبر خدمة «الخبر اليقين» على موقعها الإلكتروني https://www.dm.gov.ae، أو الإبلاغ عن أي شائعة على الرقم: 800900.