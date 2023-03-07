مشاة يجازفون بحياتهم بقطع طرق سريعة في أبوظبي

رصدت شرطة أبوظبي، أخيراً، من خلال كاميرات وأجهزة الضبط المروري، مشاة يجازفون بحياتهم، بقطع الطرق بصورة متهورة من غير الأماكن المخصصة لعبورهم، فيما رصدت آخرين يصرّون على عبور الطرق عبر خطوط المشاة عند التقاطعات، لكن في ظل فتح الإشارة الحمراء، ما يعرّضهم لخطر الدهس.

وحذرت شرطة أبوظبي من مخاطر عبور المشاة الطرق من غير الأماكن المخصصة لذلك، منبهة إلى أن قانون السير والمرور الاتحادي يخالف «عدم التزام المشاة الإشارات الضوئية»، و«عبور الطريق من غير الأماكن المخصصة لعبورهم»، والتي تبلغ قيمة غرامتها 400 درهم.

كما يخالف القانون السائقين والمشاة في حالة «عدم إعطاء الأولوية للمشاة في الأماكن المخصصة لعبورهم» بقيمة 500 درهم وست نقاط مرورية.

وأطلقت شرطة أبوظبي أخيراً حملة توعوية لتعزيز سلامة المشاة والسائقين والتوعية بحوادث الدهس تزامناً مع انطلاق أسبوع المرور الخليجي، تحت شعار «حياتك أمانة»، التي تستمر لمدة شهر، ضمن أولوياتها الاستراتيجية لتعزيز أمن الطرق ورفع مستوى الثقافة المرورية.

وأكد مدير مديرية المرور والدوريات بالإنابة، العميد محمود يوسف البلوشي، اهتمام شرطة أبوظبي بتنفيذ الحملات الميدانية التي تسهم في تدريب المشاة ميدانياً على العبور الآمن للطريق، والالتزام بإشارات المشاة الضوئية التي تعمل متزامنة مع الإشارات الضوئية، وتوزيع كتيبات التوعية بكيفية العبور الآمن للطريق.

وأشار إلى أن الحملة تتضمن رسائل لحث المشاة والسائقين على الالتزام بقانون السير والمرور، والتوعية الميدانية، وتستهدف فئات المجتمع كافة بمختلف جنسياتهم، وتستخدم اللغات العربية والإنجليزية والأوردو.