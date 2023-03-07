افتتاح «توظيف مُجنّدي الخدمة الوطنية» في دورته السادسة

افتتح قائد قيادة الإمداد المشترك في وزارة الدفاع، اللواء الركن فيصل محمد الشحي، فعاليات الدورة السادسة من معرض توظيف مجندي الخدمة الوطنية الذي تنظمه وزارة الدفاع ممثلة بهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية بالتعاون مع شركة «إندكس» لتنظيم المؤتمرات والمعارض العضو في «إندكس القابضة».

وأكد الشحي على أهمية تنظيم مثل هذه المعارض التي تعكس مسؤولية واهتمام دولة الإمارات بأبنائها من مجندي الخدمة الوطنية، والتي تتيح فتح قنوات الاتصال مع المؤسسات التعليمية والشركات التي تبحث عن مرشحين مؤهلين للعمل.

وأضاف: «لقد تخطى عدد الزوار المسجلين بالمعرض من مجندي الخدمة الوطنية للعام الجاري الأعداد المسجلة في السنوات الماضية، ما يثبت نجاح المعرض ومساهمته الفعالة في توفير الوظيفة الملائمة لزواره من مجندي الخدمة الوطنية والاحتياطية والجهات المشاركة من القطاعين الحكومي والخاص».

ويضم المعرض أكثر من 50 شركة ومؤسسة حكومية وخاصة تمثل 15 قطاعاً مختلفاً، وتسعى هذه المؤسسات والشركات إلى تقديم الدعم والتشجيع لأكثر من 12 ألف مواطن من بينهم خبراء مهنيون وخريجون جدد.

وعرضت مؤسسات حكومية وشبه حكومية وشركات خاصة العديد من الفرص الوظيفية المتوافرة لديها من خلال أجنحتها المشاركة في المعرض، حيث قام مسؤولوها بشرح طبيعة هذه الوظائف ومتطلباتها وكيفية التقديم عليها.

ويتيح المعرض للشركات المجال لبناء قاعدة بيانات قوية تضم ملفات مجندي وخريجي الخدمة الوطنية لفرص التوظيف المستقبلية.

ويعتبر المعرض حلقة وصل بين مجندي الخدمة الوطنية والاحتياطية والجهات المشاركة من القطاعين الحكومي والخاص، حيث يوفر الفرصة لأبناء الوطن لكسب مهارات جديدة والانخراط في سوق العمل، إيماناً من قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة بشبابها، وتوفير فرص العمل والتعليم لهم وتطوير قدراتهم باعتبارهم محور رؤية القيادة الرشيدة في الدولة، الرامية إلى خدمة الوطن في كافة المجالات الاقتصادية والتجارية والتعليمية.

كما يشمل معرض توظيف مجندي الخدمة الوطنية هذا العام 24 ورشة عمل، تهدف إلى توسيع مهارات ومعارف مجندي الخدمة الوطنية وخريجيها، وتدريبهم، وصقل مهاراتهم، إضافة إلى تقديم النصائح اللازمة لاجتياز مقابلات العمل، كما يقدم المعرض للجهات المشاركة فرصة لتعريف مجندي وخريجي الخدمة الوطنية بامتيازات العمل في هذه المؤسسات وكيفية اختيار المسار الوظيفي المناسب.

يذكر أن الدورة السادسة من معرض توظيف مجندي الخدمة الوطنية تحظى بدعم العديد من الشركاء وجهات الرعاية التي تتصدرها شركة مبادلة للاستثمار بصفتها الشريك الاستراتيجي للمعرض، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بصفتها الراعي البلاتيني، بالإضافة إلى الرعاة الفضيين كل من: مجموعة بن حمودة، وشركة بيانات التابعة لشركة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية جي 42، إلى جانب الشريك الإعلامي الرسمي «أبوظبي للإعلام»، والشريك الإعلامي الداعم «وكالة أنباء الإمارات»، وكل من مجلة «إنترناشيونال بزنس»، وموقع «إيد أرابيا» التعليمي كشركاء إعلاميين.

«توظيف مجندي الخدمة» يشمل 24 ورشة عمل تهدف إلى توسيع مهارات ومعارف المجندين.