بلدية عجمان تنجز مشروع إنارة طرق في مصفوت بطول 6 كم

أنجزت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، مشروع إنارة طرق في منطقة مصفوت والبالغ تكلفته مليون و900 ألف درهم، بطول 6 كيلومتر، باستخدام أحدث تقنيات الإضاءة LED التي تسهم بتخفيض استهلاك الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية للحفاظ على البيئة، في إطار سعي الدائرة لتوفير بنية تحتية متكاملة بكافة مناطق الإمارة.

وفي هذا الصدد أوضح مدير إدارة بلدية مصفوت سيف غدير الكتبي، أن الكفاءات العاملة في إدارة الطرق بالدائرة سعت لإنجاز مشروع الإنارة خلال الفترة الماضية في المنطقة الحيوية والتي تشهد حركة دؤوبة على مدار الساعة من السكان وزوار المنطقة.

وتابع الكتبي أن تنفيذ مشروع إنارة الطرق الداخلية في المناطق السكنية يلبي احتياجات السكان والزوار وينسجم مع أهداف الدائرة الساعية لتوفير كافة مقومات الرفاهية والعيش الرغيد للجميع، كما وينسجم مع خطة الدائرة لتطوير وتحسين البنية التحتية، وبما يتوافق مع المخطط الحضري للإمارة 2040، تلبيةً لاحتياجات التمدد السكاني والعمراني في الامارة والارتقاء بجودة الحياة وتحقيق مستهدفات المؤشرات الاستراتيجية للإمارة.