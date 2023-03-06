شرطة دبي تشارك في توظيف مجنّدي الخدمة الوطنية

تشارك القيادة العامة لشرطة دبي، في فعاليات الدورة السادسة من معرض توظيف مجندي الخدمة الوطنية 2023 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، التي تستمر ثلاثة أيام بتنظيم من وزارة الدفاع، ممثلة بهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية.

وتأتي مشاركة القيادة العامة لشرطة دبي في إطار الحرص على توفير الفرص لمجندي الخدمة الوطنية والاحتياطية لخدمة الوطن، ممن أتموا متطلبات البرنامج التدريبي للخدمة الوطنية.

وأكد مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، اللواء الدكتور صالح عبدالله مراد، حرص القيادة العامة لشرطة دبي على المشاركة في المعرض، من أجل توفير الفرص لمجندي الخدمة الوطنية والاحتياطية، مشيراً إلى أن شرطة دبي حرصت على المشاركة في المعرض منذ انطلاق دورته الأولى، وعملت على مدار السنوات الماضية على توفير شواغر لمجندي الخدمة الوطنية والاحتياطية.

وأفاد مدير إدارة الاختيار والتوظيف في الإدارة العامة للموارد البشرية، المقدم حمد بن دعفوس، بأن منصة شرطة دبي في معرض توظيف مجندي الخدمة الوطنية 2023، ستستقبل مجندي الخدمة الوطنية والاحتياطية على مدار أيام المعرض، وستعرض عليهم الوظائف الشاغرة، التي يُمكنهم التقدم إليها، وستقدم شرحاً حول الرتب العسكرية ذات الصلة.