منال بنت محمد: "رؤية محمد بن راشد وراء نهضة ثقافية وفنية تواصل ازدهارها تأكيداً لمكانة دبي عاصمةً عالميةً للإبداع"

أكدت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، أن ما تشهده الساحة الثقافية والفنية في دبي من نمو وازدهار هو نتاج رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ودعم ورعاية سموه للحركة الثقافية والفنية في الدولة وللمبدعين وأصحاب المواهب ضمن مختلف المجالات، لترسّخ الإمارة مكانتها عاصمةً عالميةً للإبداع والابتكار.

وثمّنت سموها الجهود الكبيرة التي تقودها هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) بالتعاون والشراكة مع مختلف مكونات القطاع الخاص المعنية بهذا القطاع، ومجتمع المبدعين من داخل الدولة ومن حول العالم، لتتحول دبي إلى وجهة رئيسية لكل صاحب فكر مبدع وعمل خلّاق.

جاء ذلك خلال زيارة سموها، ترافقها كريمتها سمو الشيخة فاطمة بنت منصور بن زايد آل نهيان، لمعرض "آرت دبي" في دورته الـ16، المُقامة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في مدينة جميرا، خلال الفترة من 1 إلى 5 مارس 2023، بمشاركة نحو 130 صالة عرض من 40 دولة وذلك ضمن الدورة الأكبر في تاريخ الحدث الفني الكبير، الذي يمثل أحد أهم الفعاليات العالمية على أجندة دبي الثقافية والإبداعية، وضمن "موسم دبي الفني"، الثري بمضمونه ومحتواه بالغ التنوّع.

وأشادت سمو الشيخة منال بنت محمد بالمكانة المرموقة التي تمكن "آرت دبي" أن يرسخها لنفسه بين أبرز المعارض الفنية تنوعاً في العالم، ليواصل إسهامه في تحقيق رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للثقافة والاقتصاد الإبداعي، بما تمتلكه من إمكانات وبنية تحتية عالمية تميزها كمركز رائد في الابتكار الثقافي.

واطلعت سموها على ما يوفره المعرض من محتوى متميز لزواره من الفنانين والمهتمين بالفن والثقافة والإبداع، من خلال قاعات عرض متكاملة تشتمل على معارض ونقاشات حول القضايا الفنية الراهنة والمستقبلية وبرامج تعليمية وعروض حية حول المجتمع والذكاء الاصطناعي الجمالي، ضمن تجربة فنية عميقة وفرصة فريدة للتواصل مع فنانين ومعارض تتمحور أعمالها حول مناطق مختلفة من العالم، لاسيما دول الجنوب، واستكشاف الاتجاهات والتخصصات المختلفة الجديدة في الفنون والعلوم والتكنولوجيا، ما يجعل منه منصة التقاء للصناعات الثقافية والمجتمعات الإبداعية.

واستمعت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، في الجولة التي رافقتها خلالها سعادة منى غانم المرّي، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، إلى شرح مفصّل حول الموضوعات والأفكار التي تتضمنها الأقسام الأربعة الرئيسية للمعرض وهي: "المعاصر" و"الحديث" و"بوابة"، و"آرت دبي ديجيتال".