بلدية الشارقة تعلن بدء إصدار تصاريح إيقاف سيارات الرحلات المتنقلة في "الممزر"

أعلنت بلدية مدينة الشارقة عن بدء إصدار تصاريح إيقاف سيارات الرحلات المتنقلة على شاطئ الممزر، في إطار جهودها المستمرة للحفاظ على المظهر الجمالي للإمارة، وتوفير هذه الخدمة للمتعاملين للاستمتاع بأجواء البحر والمبيت على الشاطئ وفقاً لمجموعة من الاشتراطات التي حددتها البلدية بهذا الخصوص لجعل العملية منظمة بشكل أكبر.

وفي هذا السياق أكد إدارة الرقابة والتفتيش عادل عمر سالم مدير، أن البلدية بدأت بتلقي طلبات إصدار تصاريح إيقاف سيارات الرحلات المتنقلة من خلال مراجعة المتعامل لمركز خدمة المتعاملين في إدارة الرقابة والتفتيش في المنطقة الصناعية الخامسة، أو من خلال التواصل على الإيميل Customer.s@shjmun.gov.ae، حيث يطلب من المتعامل صورة الهوية وصورة عن ملكية المركبة وصورة ملكية سيارة الرحلات المتنقلة ثم دفع رسوم إصدار التصريح، كما خصصت البلدية مركز الاتصال على الرقم 993 لاستقبال أية ملاحظات أو استفسارات بهذا الخصوص.

وأوضح عادل عمر أن البلدية قامت بتهيئة الموقع لاستقبال سيارات الرحلات المتنقلة حيث قامت بعمل سور محيط به، وتهيئة الأرض ووضع علامات أرضية توضح أماكن الوقوف وتوفير دورات مياه، وتعيين حراسة على مدار الساعة، كما ستعمل ضمن المرحلة القادمة على تطويره بشكل أكبر وإضافة خدمات ومرافق أخرى لتوفير الأجواء المثالية والهادئة والاستمتاع بأجواء البحر.

وأفاد مدير إدارة الرقابة والتفتيش أنه يمكن الوقوف على الشاطئ المحدد لمدة أسبوعين بناءً على التصريح، في حين يتوجب تجديده بعد انتهاء هذه المدة وسيتم تجديده حسب الأولوية وتوفر الشواغر حتى يستفيد أكبر عدد من هذه الخدمة، مشيراً إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات والإرشادات، والتي تشمل المحافظة على النظافة وعدم الإزعاج وحظر رفع الأصوات والالتزام بمواعيد الدخول والخروج كما هو محدد في التصريح.

من جانبه أكد رئيس قسم مراقبة مظهر المدينة جمال عبد الله المازمي، أن هذه التصاريح تعزز من المظهر الحضاري والجمالي للإمارة من خلال الوقوف في الأماكن المحددة بصورة منظمة، وستقوم البلدية من خلال فرق التفتيش بتنظيم زيارات تفتيشية بشكل دوري على الموقع للتأكد من الالتزام بالتعليمات والإرشادات وبمدة الوقوف حسب التصريح.

وفي ذات السياق قال رئيس قسم مراقبة مظهر المدينة: "تحث البلدية أصحاب مركبات الرحلات المتنقلة بإيقافها في المواقف المخصصة لها والتي وفرتها البلدية في منطقتي الصجعة وأبو شغارة أو إيقافها في المواقف الاستثمارية أو داخل المنزل أو المزرعة الخاصة بمالكها، وتمنع إيقافها خارج المنزل كونها تسبب تشويهاً للمظهر العام وتعيق الحركة أحياناً".