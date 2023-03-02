طاقم مهمة Crew-6 يستعد لمغادرة مبنى نيل أرمسترونغ للعمليات في مركز كينيدي للفضاء.. فيديو
نشر مركز محمد بن راشد للفضاء عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو لطاقم مهمة Crew-6 يستعد لمغادرة مبنى نيل أرمسترونغ للعمليات في مركز كينيدي للفضاء.
طاقم مهمة Crew-6 يستعد لمغادرة مبنى نيل أرمسترونغ للعمليات في مركز كينيدي للفضاء.#طموح_زايد #أطول_مهمة_فضائية_في_تاريخ_العرب #الإمارات_اليوم pic.twitter.com/uocj4hclG7— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) March 2, 2023
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