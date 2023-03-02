طاقم مهمة Crew-6 يستعد لمغادرة مبنى نيل أرمسترونغ للعمليات في مركز كينيدي للفضاء.. فيديو

المصدر:
  • موقع الإمارات اليوم
التاريخ:

نشر مركز محمد بن راشد للفضاء عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو لطاقم مهمة Crew-6 يستعد لمغادرة مبنى نيل أرمسترونغ للعمليات في مركز كينيدي للفضاء.

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