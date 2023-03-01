رسالة إلى سلطان النيادي من زملائه في مركز محمد بن راشد للفضاء.. "فيديو"

نشر مركز محمد بن راشد للفضاء عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو يحمل رسالة إلى رائد الفضاء سلطان النيادي من زملائه في مركز محمد بن راشد للفضاء قبل انطلاق أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب.

رسالة إلى رائد الفضاء سلطان النيادي من زملائه في مركز محمد بن راشد للفضاء قبل انطلاق أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب.#طموح_زايد#أطول_مهمة_فضائية_في_تاريخ_العرب @MBRSpaceCentre #الإمارات_اليوم pic.twitter.com/bv1EzfSn4L — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) March 1, 2023