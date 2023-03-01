رسالة إلى سلطان النيادي من زملائه في مركز محمد بن راشد للفضاء.. "فيديو"

المصدر:
  • موقع الإمارات اليوم
التاريخ:

نشر مركز محمد بن راشد للفضاء عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو يحمل رسالة إلى رائد الفضاء سلطان النيادي من زملائه في مركز محمد بن راشد للفضاء قبل انطلاق أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب.

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