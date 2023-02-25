مكتوم بن محمد : الكويت وطن المجد والأصالة

هنأ سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، عبر «تويتر»، دولة الكويت بمناسبة اليوم الوطني وذكرى التحرير.

وقال سموه " الكويت وطن المجد والأصالة، محبتها محفورةٌ في قلوبنا، توحدنا الرؤية المشتركة والمصير والأهداف، نهنئ الكويت حكومةً وشعباً

باحتفالاتها الوطنية، أدام الله أمنها ورخاءها ورفعتها، وسنظل معاً نسير جنباً إلى جنب في سبيل تحقيق المزيد من الرفاه والسعادة لأوطاننا وشعوبنا.