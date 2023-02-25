محمد بن راشد: أهلنا في كويت المحبة والإنسانية.. كل عام وأنتم بعز وخير

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، دولة الكويت الشقيقة، بمناسبة اليوم الوطني وذكرى التحرير.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على «تويتر»: «إلى أهلنا وإخوتنا في الكويت.. كويت المحبة والإنسانية.. كل عام وأنتم بعز وخير بمناسبة أعيادكم الوطنية.. تحيات شعب الإمارات لكم ولقيادتكم.. وتمنياتنا لكم بدوام الازدهار والاستقرار.. ونسأل الله أن يديم أخوتنا ومحبتنا».