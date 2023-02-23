مكتوم بن محمد: المجلس التنفيذي يمضي إلى المستقبل على نهج محمد بن راشد وبقيادة حمدان بن محمد

قال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، 20 عاماً من تحقيق الريادة، وتمكين الإنسان، وغرس ثقافة التميز، وبناء مجتمع متناغم سعيد لتكون دبي مدينة العالم الأولى. المجلس التنفيذي يمضي إلى المستقبل بخطىً واثقة على نهج الشيخ محمد بن راشد وبقيادة الشيخ حمدان بن محمد، وبجهود أبناء دبي الذين يثبتون دائماً أحقيتهم بالمركز الأول.

مكتوم بن محمد:20عاما من تحقيق الريادة وتمكين الإنسان وغرس ثقافة التميز وبناء مجتمع متناغم سعيد لتكون دبي مدينة العالم الأولى المجلس التنفيذي يمضي إلى المستقبل بخطى واثقة على نهج الشيخ محمد بن راشد وبقيادة حمدان بن محمد وبجهود أبناء دبي الذين يثبتون دائما أحقيتهم بالمركز الأول pic.twitter.com/UiZLTk22Aw — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) February 23, 2023