"أوقاف دبي" تعرض ماكينة الخبز الذكية لزوار القرية العالمية

يعرض مركز محمد بن راشد العالمي للوقف والهبة المندرج تحت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر، ضمن فعاليات شهر الامارات للابتكار 2023 ماكينة تحضير الخبز الذكية في القرية العالمية وذلك في إطار جهود المركز لمواكبة التطور التكنولوجي المتسارع ودعما لمسيرة الريادة والابتكار في العمل الإنساني المستدام وزيادة كفاءته بما يحقق توجيهات القيادة الرشيدة.

واطّلع زوار منصة الابتكار في القرية العالمية على آلية عمل الماكينة الذكية التي تقدم الخبز الطازج بانواع مختلفة حسب الطلب ليحصل عليه الفرد مباشرة من الجهاز في خطوات بسيطة وسريعة في أقل من دقيقتين ويعد الجهاز أحد الاوقاف المبتكرة ضمن مشروعات المؤسسة الخيرية لمبادرة "خبز السبيل" الهادفة إلى مساندة العائلات والأسر المتعففة وفئة الأيدي العاملة بتوفير الخبز مجانا على مدار ال 24 ساعة في مختلف أوقات اليوم في عدة منافذ معتمدة.

وزار الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر بدبي علي المطوع ومدير مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف زينب جمعة التميمي، والهبة وعدد من موظفي المؤسسة منصة الابتكار في القرية العالمية لمشاركة ماكينة الخبز الذكية والاطلاع على الابتكارات والخدمات الذكية التي تقدمها مختلف الجهات والمؤسسات.

وأكد المطوع أن مشاركة "أوقاف دبي" في فعاليات "الإمارات تبتكر 2023" تعكس التزام المؤسسة بتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في تعزيز ونشر ثقافة الابتكار في العمل الحكومي والمجتمع.