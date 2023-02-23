حمدان بن محمد: على نهج محمد بن راشد ماضون على العهد لتكون دبي هي العالم

نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، فيديو معلقاً سموه قائلاً "على نهج محمد بن راشد ماضون على العهد لتكون دبي هي العالم".

#حمدان_بن_محمد بمناسبة مرور 20 عاماً على تأسيس المجلس التنفيذي لحكومة دبي: على نهج محمد بن راشد ماضون على العهد لتكون دبي هي العالم@HamdanMohammed #الامارات_اليوم pic.twitter.com/xCUYXjAEiZ — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) February 23, 2023