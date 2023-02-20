"مياه وكهرباء الإمارات" تعلن عن الائتلاف الفائز بتطوير مشروع محطة "المرفأ M2" لتحلية المياه بتقنية التناضح العكسي

أعلنت شركة "مياه وكهرباء الإمارات"، الرائدة في مجال التنسيق المتكامل للتخطيط والشراء والإمداد بالمياه والكهرباء في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، عن ترسية مشروع محطة "المرفأ M2"، لتحلية المياه بتقنية التناضح العكسي منخفضة الكربون على الائتلاف الفائز بتطوير المشروع، والذي يضمّ كلاً من شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، وشركة "إنجي"، بحيث سوف تستحوذ شركة "طاقة" على النصيب الأكبر من أسهم المشروع وتتولى مهام تشغيل وصيانة المحطة. وقد وقعت شركة "مياه وكهرباء الإمارات" اتفاقية شراء المياه مع كل من "طاقة" و"إنجي".

ستعمل محطة "المرفأ M2" للتناضح العكسي منخفضة الكربون على إنتاج 120 مليون جالون يومياً (حوالي 550,000 مترًا مكعبًا يومياً)، وهو ما يكفي لتلبية الطلب على الماء لحوالي 210,000 منزل في إمارة ابوظبي. وتعدُّ محطات تحلية المياه بتقنية التناضح العكسي منخفضة الكربون أكثر كفاءة بنسبة تصل إلى 96% مقارنة بمحطات التحلية الحرارية التقليدية، كما أنها تُسهم في خفض انبعاثات الكربون المرتبطة بتحلية المياه بنسبة تزيد عن 85%.

وفي هذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لشركة "مياه وكهرباء الإمارات عثمان آل علي،": "نتطلع إلى هذا التعاون الاستراتيجي مع كل من "طاقة" و"إنجي"، لتطوير ثالث أكبر محطة لتحلية المياه بالتناضح العكسي منخفضة الكربون في الدولة. سوف يسهم مشروع تطوير محطة "المرفأ M2" لتحلية المياه بالتناضح العكسي في تمكين شركة مياه وكهرباء الإمارات من تسريع مبادرتها الاستراتيجية الرامية إلى فصل عمليات تحلية المياه عن توليد الكهرباء، والمساهمة بشكل فعال في تحقيق استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات العربية المتحدة 2036، والمبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

وبمجرد دخول هذا المشروع حيِّز التشغيل، جنبًا إلى جنب مع محطات تحلية المياه الحالية والمستقبلية بتقنية التناضح العكسي منخفضة الكربون، سوف تتمكن شركة مياه وكهرباء الإمارات من تعزيز قدرتها على إدارة وتشغيل عمليات تحلية المياه وتوليد الكهرباء بشكل أكثر كفاءة وفعالية، باستخدام النماذج التقنية والاقتصادية المتقدمة للتخطيط الاستراتيجي لمتطلبات السعة، تواصل شركة مياه وكهرباء الإمارات استثماراتها المتزايدة في تطوير مشاريع التناضح العكسي، وبحلول عام 2030 تتوقع إنتاج أكثر من 90% من المياه عبر تقنية التناضح العكسي، وذلك من شأنه خفض إجمالي انبعاثات الكربون من إنتاج المياه من 14.6 مليون طن عام 2020 إلى 2.1 مليون طن بحلول عام 2030، مما يعزز مكانتنا كشركة رائدة في تطوير إمدادات الماء والكهرباء المستدامة والآمنة على مستوى أبوظبي والدولة".

من جهته، قال المدير التنفيذي لقطاع أعمال توليد الكهرباء وتحلية المياه في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) فريد العولقي:"تعد "طاقة" شركة المرافق المتكاملة الرائدة منخفضة الكربون في أبوظبي، وهي تفخر بكونها مساهمًا رئيسيًا في مشروع محطة "المرفأ M2 "، التي ستساهم بشكل فاعل في جهود دولة الإمارات نحو إزالة الكربون، ودعم استراتيجية الأمن المائي طويلة الأمد للدولة. وبصفتنا أهم الشركات العاملة في القطاع، فإن هذا المشروع يتماشى مع استراتيجيتنا التي تم الإعلان عنها مؤخرًا بهدف تقليل الانبعاثات، والتوسّع في استخدام تقنية التناضح العكسي عالية الكفاءة، وفصل تحلية المياه عن توليد الكهرباء، باعتباره هدفاً أساسياً لخفض الانبعاثات الناتجة عن عملية تحلية المياه. كما أن هذا المشروع يدعم طموحات الشركة المتمثلة بإنتاج أكثر من ثلثي قدرتنا الإنتاجية الإجمالية من المياه المحلاة من خلال عمليات تحلية المياه باستخدام تقنية التناضح العكسي، وذلك بحلول عام 2030. إضافة إلى ذلك، ستضطلع "طاقة" بدور في أعمال تشغيل وصيانة المحطة، وهو من الركائز الأساسية لاستراتيجيتنا".

كذلك قال المدير الإداري لقسم الطاقة الحرارية والتوريد في شركة «إنجي» آسيا الشرق الأوسط وأفريقيا فريدريك كلاوكس: "باعتبارنا الرواد في مجال تحلية المياه ولدينا خبرة واسعة في تقنية التناضح العكسي، يسرُّنا إضافة القيام بدور رئيسي في تطوير محطة المرفأ M2 RO. وسوف سهم هذا المشروع في تعزيز وتوسعة أعمالنا الإقليمية، ويؤكد على موثوقية الشركة حيث نفخر بالدخول في هذه الشراكة مع الكيانات العاملة في حكومة أبوظبي للإسهام في مواجهة الطلب المتزايد على المياه، وتحقيق مستقبل خالٍ من الكربون".

ومرَّت عملية ترسية المشروع بمراحل متعددة قبل الإعلان عن الائتلاف الفائز وتوقيع اتفاقية شراء المياه، حيث تم إجراء تحليل فني ومالي مُفصَّلين للعروض المقدَّمة لاختيار أفضل عرض. وسوف تتملك "طاقة" نسبة 60% من مشروع محطة "المرفأ M2" للتناضح العكسي، في حين ستتملك "إنجي" النسبة المتبقية البالغة 40%، ومن المتوقع إنجاز صفقة تمويل مشروع إنشاء المحطة في الربع الأول من عام 2023، وبدء الإنتاج الأولي للمياه في صيف 2025، على أن يبدأ المشروع عملياته التشغيلية الكاملة في الربع الثالث من عام 2025.