محكمة أبوظبي العمالية تعتمد آليات جديدة لتسليم مستحقات العمال في وقت قياسي

اعتمدت محكمة أبوظبي العمالية إجراءات تطويرية وآليات جديدة تهدف إلى ضمان تسوية وتسليم المستحقات العمالية في وقت قياسي عبر خطوات سهلة وميسرة، ومن ضمنها افتتاح مكتب لشركة التأمين المعنية بالتغطية التأمينية على حقوق العمال في القطاع الخاص، وذلك بمقر المحكمة العمالية، بما يسهم في سرعة تسليم المستحقات المالية وفق الضوابط القانونية المحددة، وذلك كما ذكرت دائرة القضاء -أبوظبي عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر".