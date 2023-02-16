شرطة رأس الخيمة تحذّر من تجاوز الإشارة الحمراء

أطلقت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، ممثلة في إدارة المرور والدوريات، حملة توعية مرورية خاصة بمخاطر قطع الإشارة الضوئية المرورية تحت شعار «تخطي الإشارة الحمراء خطورة بالغة»، والتي تأتي انطلاقاً من استراتيجية وزارة الداخلية، الرامية إلى جعل الطرق أكثر أمناً، وتهدف الحملة إلى توعية مستخدمي الطريق من مخاطر تجاوز الإشارات الضوئية الحمراء، وما يترتب عليها من أخطار.

وأفاد رئيس فريق التوعية المرورية في المجلس المروري الاتحادي مدير إدارة المرور والدوريات، العميد أحمد سعيد النقبي، بأن تخطي الإشارة الضوئية الحمراء تصرف غير مسؤول من قبل فئة مستهترة وغير مبالية بأرواحها وأرواح الآخرين الأبرياء.