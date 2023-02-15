محمد بن راشد: «قمة الحكومات» تمثل دولتنا التي تجمع العالم .. وتستشرف المستقبل

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في اختتام أعمال القمة العالمية للحكومات في دورتها العاشرة بدبي أنه تم توقيع 80 اتفاقية عالمية بين الدول المشاركة في القمة.



وقال سموه عبر تويتر: "اختتمنا اليوم القمة العالمية للحكومات في دورتها العاشرة .. 10 آلاف متخصص ومسؤول حكومي .. 80 منظمة دولية .. 80 اتفاقية عالمية بين الدول المشاركة تم توقيعها .. القمة تمثل دولتنا .. التي تجمع العالم .. وتستشرف المستقبل .. وتمثل قوة خير للبشرية".