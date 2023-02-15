99 % من المشاركين في مبادرة «خاسر الوزن» يعانون سمنة مفرطة

نفّذ مستشفى رأس الخيمة مبادرة لخسارة الوزن شملت 10 آلاف مشارك، وكشفت نتائج المبادرة أن 99% من المشاركين يعانون السمنة المفرطة بمؤشرات كتل جسم 30 وأكثر، وبلغ الحد الأقصى للوزن المسجل في فئة الرجال 261 كيلوغراماً مع مؤشر كتلة جسم 77.9، مقابل 185 كيلوغراماً مع مؤشر كتلة جسم 65 عند النساء، إذ جاء ارتفاع الضغط على رأس قائمة الأمراض المصاحبة للسمنة بين المشاركين بنسبة 18%، يليه السكري بنسبة 15%، ثم التهاب المفاصل بنسبة 11%.

وأفاد المستشفى بأن مبادرة «خاسر الوزن» سجلت أكثر من 10 آلاف مشارك، موضحة أن المبادرة تهدف إلى رفع الوعي حول السمنة المفرطة بهدف خسارة الوزن والتحول إلى نمط حياة أكثر صحة، وشهدت المبادرة انضمام متسابقين من جميع أنحاء الدولة مع استئثار رأس الخيمة بالصدارة بـ45% من المشاركين، تليها دبي بـ25%، والشارقة بـ13%، وأبوظبي بـ12%، وبقية مناطق الدولة بـ5%.

وأضاف أن 22% من المشاركين ضمن فئة التحدي البدني الواقعي، بينما وصلت نسبة المشاركين في فئة التحدي الافتراضي إلى نحو 80%، كما تتنافس تسع فرق مؤسسية للحصول على كأس خاسري الوزن السنوية، لافتاً إلى أن فعاليات التحدي تستمر لثمانية أسابيع بحفل توزيع جوائز على الفائزين في 22 من مارس المقبل.

وأشار إلى تقارب نسب المشاركة في التحدي بين الجنسين، مع تشكيل النساء نسبة 45% من المتسابقين مقابل نسبة 55% للرجال، ومن ناحية الفئة العمرية، وصلت نسبة المتسابقين ممن هم تحت سن 40 سنة إلى 72% مقابل 28% لمن هم فوق هذا السن.

وقال المدير التنفيذي لمستشفى رأس الخيمة، الدكتور رضا صديقي، إن الدولة تشهد تحولاً إيجابياً في مجال الصحة بسبب زيادة الوعي، والعمل على توفير المقومات الضرورية للوصول إلى نمط حياة أكثر لياقة وصحة بين السكان، لافتاً إلى أن المبادرة تنقسم إلى ثلاث فئات، وهي البدني والافتراضي والمؤسسي، وستقدم جوائز مميزة للفائزين ضمن جميع الفئات، حيث تمت زيادة عدد الجوائز النقدية التي تشجع الناس على خسارة الوزن، لتتيح لمزيد من المشاركين فرصة الفوز، وستمنح الجوائز لثلاثة رجال وثلاث نساء من المشاركين ضمن فئتي التحدي البدني والافتراضي.

جوائز نقدية

أكد المدير التنفيذي لمستشفى رأس الخيمة، الدكتور رضا صديقي، أنه سيتم تقديم جوائز نقدية لأول ثلاثة متسابقين من الرجال والسيدات ضمن كل فئة، ويحصل أصحاب المرتبة الأولى على 300 درهم، والثانية على 200 درهم، والثالثة على 100 درهم، مقابل كل كيلوغرام يخسرونه من الوزن، كما سيحظى الفائزون الثلاثة الأوائل في فئة التحدي الافتراضي بفرصة الحصول على باقات الإقامة المحلية والإجازات والباقات الصحية المجانية، إضافة إلى قسائم المطاعم وعضوية في النوادي الرياضية، وغيرها من الجوائز المميزة، كما يحصل الأشخاص الذين خسروا أكبر نسبة من وزنهم على جوائز ضمن فئتَي التحدي البدني والافتراضي.