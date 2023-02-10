هناء الرستماني ورجاء القرق في صدارة أقوى 100 امرأة بالشرق الأوسط

كشفت "فوربس الشرق الأوسط"، الخميس الماضي، عن قائمتها السنوية لأقوى سيدات الأعمال في المنطقة لعام 2023، والتي تسلط الضوء على سيدات الأعمال اللاتي يقدن نجاح مجموعة من أكبر الشركات في المنطقة وخارجها.

وتقدمت الرئيسة التنفيذية لمجموعة بنك أبوظبي الأول هناء الرستماني مركزين عن تصنيف العام الماضي، لتتصدر قائمة هذا العام، فيما حلت المديرة الإدارية ورئيسة مجلس الإدارة لمجموعة عيسى صالح القرق، رجاء عيسى القرق في المركز الثاني، تليها رئيسة مجلس إدارة البنك السعودي البريطاني (ساب) ورئيسة اللجنة التنفيذية ونائبة الرئيس لشركة العليان المالية، لبنى العليان، في المركز الثالث.

وتجاوز تأثير بعضهن إلى المستوى العالمي، إذ صُنفت كلّ من هناء الرستماني ورجاء عيسى القرق ضمن قائمة "فوربس" لأقوى 100 امرأة في العالم لعام 2022.



وتضم قائمة أقوى 100 سيدة أعمال في الشرق الأوسط هذا العام 104 سيدات من 27 جنسية يعملن في 27 قطاعاً مختلفاً. وتصدرت الإمارات القائمة بأكبر عدد من المشاركات بواقع 15 سيدة أعمال.