وفاة الوزير الأسبق ورجل الأعمال البارز محمد سعيد الملا

انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الخميس، الوزير الأسبق، ورجل الأعمال البارز محمد سعيد الملا.

ونعى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، تغريدة على حساب سموه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا "رحم الله محمد سعيد الملا… نموذجاً وطنياً من رجال الإمارات الأوائل، واكب قيام الاتحاد وخدم وطنه باخلاص، ترك بصمته في قطاع المال والأعمال وكان أحد رجال الاقتصاد المؤثرين في دبي".

ونعاه المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة الدكتور أنور بن محمد قرقاش، قائلا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، "غادرنا اليوم المرحوم محمد سعيد الملا، الوزير الأسبق ورجل الأعمال البارز وأحد الرجال الذين عملوا بإخلاص لتحقيق رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان وإخوانه حكام الاتحاد، برحيله فقدنا قامة وطنية خدمت بلادها بكل صدق ووفاء، خالص التعازي لأسرة الفقيد سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته".

حمدان بن محمد: محمد سعيد الملا كان نموذجاً وطنياً من رجال الإمارات الأوائل