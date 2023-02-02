حمدان بن محمد: محمد سعيد الملا كان نموذجاً وطنياً من رجال الإمارات الأوائل

نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، تغريدة على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا "رحم الله محمد سعيد الملا… نموذجاً وطنياً من رجال الإمارات الأوائل، واكب قيام الاتحاد وخدم وطنه باخلاص، ترك بصمته في قطاع المال والأعمال وكان أحد رجال الاقتصاد المؤثرين في دبي".

حمدان بن محمد: رحم الله محمد سعيد الملا… نموذجاً وطنياً من رجال الإمارات الأوائل، واكب قيام الاتحاد وخدم وطنه باخلاص، ترك بصمته في قطاع المال والأعمال وكان أحد رجال الاقتصاد المؤثرين في دبي.. @HamdanMohammed pic.twitter.com/OswfLCHXgH — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) February 2, 2023