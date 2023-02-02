«الداخلية»: ترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل

كشفت وزارة الداخلية عن مشاركتها في فعاليات «الإمارات تبتكر 2023» المستمرة طوال فبراير على مستوى الدولة احتفاءً بالابتكار والمبدعين، وتتضمن الفعاليات التي ينظمها مركز وزارة الداخلية للابتكار مجموعة من الأنشطة والمسابقات والتحديات في مجال الابتكار، بهدف ترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي، وتعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي للابتكار.

وذكرت الوزارة أنه يمكن المشاركة وحضور الورش الافتراضية من خلال الاطلاع على جدول الفعاليات على موقعها الإلكتروني، وتشمل معرض الابتكارات الأمنية والمشروعات المبتكرة المنفذة في مختبر الابتكار التصنيعي، ومختبر الابتكار التصنيعي، وإطلاق فيديوهات قصيرة مصورة مع المبتكرين لشرح قصة الإلهام نحو ابتكاراتهم، وإطلاق مسابقة تقديم أفضل فكرة إبداعية، وإطلاق مسابقة الابتكار المؤسسي (أسئلة معرفية عن الابتكار)، ومسابقات وتحديات (تحدي الروبوت + تحدي تركيب الدرون).

وتابعت أن من ضمن الفعاليات مختبر الابتكار التصنيعي، وجلسة حوارية افتراضية بعنوان «التوجهات المستقبلية نحو تقنية الميتافيرس»، وورش تصنيعية خاصة بـ(تصميم تطبيقات الهواتف الذكية + التصميم الإلكتروني باستخدام الأردوينو + تصميم وطباعة ثلاثية الأبعاد)، ومختبر الابتكار التصنيعي، ومختبر الابتكار جاهزية بيئة العمل في المستقبل (ورشة عصف ذهني)، كما تشمل توقيع ملحق مذكرة تفاهم مع وزارة الاقتصاد.