بلدية الشارقة تطلق حملة لإزالة الملصقات العشوائية المشوّهة للمظهر العام

أطلقت بلدية مدينة الشارقة بالتعاون مع مجموعة بيئة حملة لإزالة الملصقات الإعلانية المشوّهة للمظهر العام انطلقت من منطقة النهدة لتشمل كافة مناطق مدينة الشارقة حيث تقوم البلدية وبيئة بإزالة هذه الملصقات عن الجسور وأعمدة الإنارة والجدران والأنفاق باستخدام معدات وأدوات تم توفيرها لإنجاز أعمال الإزالة والنظافة.

وفي هذا السياق أكد مديرعام بلدية مدينة الشارقة عبيد سعيد الطنيجي، أن هذه الحملة تأتي في إطار جهود البلدية المستمرة لتعزيز المظهر الجمالي والحضاري للإمارة الباسمة والمحافظة على نظافة كافة مرافقها، ورصد السلوكيات السلبية ومشوّهات المظهر العام واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها ومتابعة ورصد وضبط من يقوم بتوزيع مثل هذه الملصقات، والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين والتنسيق المستمر لتنظيم حملات توعوية ورقابية.

وأوضح الطنيجي أن الحملة تشمل كافة مناطق مدينة الشارقة لتعكس دور البلدية في المحافظة على مظهر المدينة من خلال حملات التفتيش المستمرة على مدار اليوم لرصد كافة السلوكيات السلبية والتعامل مع ملاحظات وبلاغات الجمهور، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كافة التجاوزات وتوعية أفراد الجمهور بأهمية الالتزام باللوائح والقوانين خصوصاً المحافظة على النظافة في مختلف المناطق.

وأفاد مدير عام بلدية مدينة الشارقة أن البلدية تتخذ الإجراءات الإدارية والقانونية بحق كل من يقم بلصق هذه الإعلانات بصورة مشوهة للمظهر العام وتؤدي إلى تلف بعض المرافق والممتلكات وإحداث أضرار بها، مشيراً إلى أهمية وعي الجمهور بعدم التعامل مع من يروّج لخدماته أياً كان نوعها من خلال هذه الإعلانات التي تكون مضللة في كثير من الأحيان.