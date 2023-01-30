اعفاء الابن الوحيد من الخدمة الوطنية نهائيا ‎

أعلنت هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية عن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم ( 6 ) لسنة 2014 بحيث يعفى من الخدمة الوطنية نهائياً الابن الوحيد لأبيه أو لأمه أو كليهما.

وذكرت في الاعلان الذي نشرته عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه لا يعتبر وحيداً من كان لديه أخوات إناث على أن يثبت ذلك في الأوراق الرسمية من الجهة المختصة بالدولة ويستثنى من ذلك من يبدي رغبته بالالتحاق بالخدمة متى استوفى الشروط الأخرى المقررة بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له، وفي هذه الحالة يتعين قضاؤه مدة الخدمة بالكامل، ولا يجوز استدعاؤه للقتال في الخطوط الأمامية.