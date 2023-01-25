«الداخلية» تحذّر من ترويج الشائعات خلال التقلبات الجوية

حذّرت وزارة الداخلية، مروجي الشائعات، من تداول الأخبار المضللة والشائعات، خلال تقلبات الأحوال الجوية، داعية أفراد الجمهور إلى الرجوع إلى المصادر الرسمية لمعرفة التحديثات الخاصة بالحالة الجوية، وتعليمات السلامة والوقاية والحماية من المخاطر كافة.

وأكدت وزارة الداخلية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والشركاء كافة، جاهزيتها لمواجهة أية حالة طارئة قد تنشأ جراء الحالة الجوية السائدة وتقلباتها، وذلك بفضل العمل المتكامل بين الفرق المختصة وكوادرها المؤهلة والقادرة على التعامل مع تداعيات الحالة المدارية المتوقعة.

وأشارت الوزارة إلى أن الفرق المعنية ستواصل جهودها في نشر التعليمات والإرشادات التوضيحية للتعامل الصحيح مع هذه الأجواء، مع إرسال التحذيرات الجوية في المناطق المتأثرة في حينها، مجددة التأكيد على ضرورة الالتزام بالاشتراطات والتعليمات الصادرة من الجهات المعنية لتعزيز حماية المجتمع ووقايته.

وتعرض عدد من مناطق الدولة في يوليو الماضي، لأحوال جوية غير اعتيادية، لاسيما في الفجيرة والشارقة ورأس الخيمة، وأدت إلى وفاة سبعة أشخاص من جنسيات آسيوية جراء السيول.

ونصحت إدارات الدفاع المدني في الدولة، بعدم المجازفة بقطع مجرى المياه بالسيارة، ومضاعفة مسافة الأمان بين السائق والمركبات التي أمامه، والحذر من أماكن تجمعات مياه الأمطار، والبحث عن الطرق البديلة حتى يتم الانتهاء من مهام شفط المياه، والتقيد بالسرعة الآمنة والمحددة في الشواخص واللوحات الإرشادية على الطريق.

وحذرت من الوقوف تحت الأشجار خلال الأمطار والطقس غير المستقر، واستخدام الأضواء الأمامية للمركبات حتى في وضح النهار، داعية سائقي السيارات لتجنب كل ما يشغلهم عن الطريق، والانتباه لسطح الطريق والحذر عند العبور فوق البرك المائية.

وتضمنت الإرشادات الحذر والانتباه عند التنقل بالمركبات، من خلال تجنب السرعة الزائدة والتقيد بقوانين السير، وعدم اللجوء للسرعة في مثل هذه الأجواء خشية الانزلاق، والتسبب في حوادث السير، والانتباه إلى السيول التي قد تأتي من مناطق ممطرة إلى مناطق جافة فيفاجأ بها قاطنو الأودية، والمتنزهون لما لها من مخاطر وأضرار على الأرواح والممتلكات.

وحثت أولياء الأمور إلى متابعة أبنائهم عند الذهاب إلى الأماكن البرية، والمتنزهات خشية سقوطهم في البرك والمستنقعات والسدود ومجاري الأودية، وعليهم مراقبتهم ومتابعتهم بشكل دائم ومحاولة الابتعاد عن مثل هذه الأماكن، والتنزه في الأماكن الآمنة التي يمكن الخروج منها عند هطول الأمطار والسيول بيسر وسهولة.

إرشادات

تضمنت الإرشادات التي يجب اتباعها في حال الأمطار الشديدة ضرورة وجود منطقة معروفة بالمنزل لجميع أفراد الأسرة؛ يوضع فيها جميع احتياجاتهم المهمة في حال احتمالية وصول مياه الأمطار داخل المنزل، والاحتفاظ بمواد إسعافية أولية بالمنزل.

• الفرق المعنية تواصل جهودها في نشر الإرشادات التوضيحية للتعامل الصحيح مع الأجواء.

• إدارات الدفاع المدني تحذّر من أماكن تجمعات مياه الأمطار.