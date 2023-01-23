جائزة دبي للقرآن تختتم النسخة 23 من مسابقة الشيخة هند

تحتفل جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم بختام النسخة 23، وتكريم الفائزين بمسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم بفرعيها الذكور والإناث.

وأفاد مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة للجائزة المستشار إبراهيم محمد بوملحة، بأن الجائزة انتهت من الترتيبات الخاصة بإقامة هذين الحفلين بمقر جمعية النهضة النسائية في دبي، موضحاً أن حفل ختام الذكور يُقام غداً بينما يُقام حفل الإناث بعد غد وهو مخصص للنساء وذلك بعد صلاة المغرب مباشرة.

وأشاد بوملحة بالجهد الكبير والعمل المتميز والمتقن الذي قامت به الوحدات الإدارية بالجائزة وفرق عملها، وذلك من خلال تنظيمها المتميز للتصفيات النهائية التي جرت على مدار خمسة أيام بدءاً من السابع من يناير الجاري واستمرت حتى 12 من يناير الجاري، وذلك بمقر الجائزة بمنطقة الممزر في دبي للذكور ومقر جمعية النهضة النسائية بمنطقة الممزر للإناث وبلغ عدد الذين شاركوا فيها 48 من الذكور و54 من الإناث، وذلك من خلال فروع المسابقة الستة.

وأشار إلى أن 10 من الذكور و11 من الإناث تمكنوا من التأهل للمسابقة النهائية في الفرع الأول وهو حفظ القرآن الكريم كاملاً، أمّا الفرع الثاني 20 جزءاً فتأهل فيه تسعة من الذكور و13 من الإناث والفرع الثالث فرع 10 أجزاء تأهل فيه 12 من الذكور و15 من الإناث.

وتابع بوملحة أن الفرع الرابع خمسة أجزاء للمواطنين تأهل فيه ستة ذكور وثماني إناث والفرع الخامس خمسة أجزاء للمقيمين ممن لا تزيد أعمارهم عن 10 سنوات تأهل فيه خمسة من الذكور وخمس من الإناث ثم الفرع السادس وهو فرع ثلاثة أجزاء للمواطنين الذين لا تزيد أعمارهم عن 10 سنوات تأهل إليه ستة من الذكور واثنتان من الإناث.

ووجه بوملحة الدعوة إلى الجمهور لحضور تكريم هذه الكوكبة من حفظة كتاب الله تقديراً لهم وتحفيزهم للمحافظة على الاستمرار بالحفظ والمراجعة.