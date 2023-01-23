«إصلاحية الشارقة» تنفذ حملة لزراعة الأسنان للنزلاء

نفّذت المؤسسة العقابية والإصلاحية في الشارقة، بالتعاون مع جمعية الشارقة الخيرية، ومركز بحوث زراعة الأسنان في دبي،‏ حملتها السنوية الطبية للرعاية التخصصية لعلاج وزراعة الأسنان لنزلاء المؤسسة ضمن «مبادرة زراعة الأسنان»، وذلك بمشاركة نخبة من كبار الاستشاريين والأطباء والممرضين من ذوي الكفاءة العالية ‏والمتميزة داخل الدولة، وبحضور رئيس قسم شؤون النزلاء، المقدم عبدالله محيان الكتبي، وعدد من ضباط وصف الضباط.

وشارك في المبادرة فريق طبي مكون من 15 طبيباً من كبار الأطباء ‎‏العالميين والمحليين المتطوعين، و‏استفاد منها ‏ثمانية من نزلاء المؤسسة، وتستهدف الحملة 33 نزيلاً سيتم تقديم الخدمة إليهم خلال العام الجاري، في حين استفاد من زارعة الأسنان 30 نزيلاً خلال العام الماضي. وأكد مدير المؤسسة العقابية والإصلاحية في الشارقة، العميد أحمد عبدالعزيز شهيل، أن الحملة تأتي في إطار حرص القيادة العامة شرطة الشارقة على توفير الرعاية الصحية الملائمة للنزلاء، وضمان حصولهم على كل ‏حقوقهم التي تنسجم والقوانين والأعراف والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، في إطار جهود القيادة لتخفيف آلام النزلاء، ورسم الابتسامة على وجوههم، وتوفير بيئة صحية مميزة لهم، الأمر الذي يسهم في تقديم أفضل الخدمات، وتعزيز جودة حياة النزلاء بما يتواءم مع النظم والقوانين الإنسانية.