100 درهم زيادة على رسوم "الهوية"

أبلغ متعاملون ومكاتب طباعة " الإمارات اليوم"، إنه تمت زيادة رسوم معاملات الإقامة وإصدار وتجديد بطاقة الهوية، بقيمة 100 درهم عن كل معاملة، ابتداء من أمس الأربعاء.

وذكرت مكاتب طباعة، إنها بدأت في تحصيل رسوم تقدر بـ 386 درهم، نظير اصدار أو تجديد بطاقة الهوية الإماراتية لتجديد الإقامة لمدة سنتين، وذلك بزيادة قدرها 100 درهم، وكذا بالنسبة لجميع معاملات الجوازات.

وذكرت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، عبر تطبيقها الذكي، بشأن رسوم اصدار أو تجديد بطاقة الهوية، أن رسوم اصدار البطاقة تبلغ 100 درهم، ورسوم الخدمات الذكية، 100 درهم، ورسوم الهيئة ورسوم الخدمات الإلكترونية تبلغ 50 درهما، فيما تبلغ رسوم الخدمات المستعجلة تبلغ 150 درهما، مشيرة إلى أن ضريبة القيمة المضافة مجانا.