تعرف إلى خدمة "إقرار حضانة"

المصدر:
  • موقع الإمارات اليوم
التاريخ:

أوضحت دائرة القضاء -أبوظبي عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، كيفية الحصول على إقرار حضانة.

وقالت دائرة القضاء -أبوظبي إن هذه الخدمة تتيح الحصول على إقرار حالة باستمرار (الحضانة) بموجب حكم قضائي أو اتفاق أسري.

للتعرف إلى خطوات إقرار حضانة يجب اتباع الخطوات التالية:

1_تقديم الطلب
2_سداد الرسوم بعد الموافقة "إن وجد"
3_الحصول على القرار.

وأشارت دائرة القضاء أبوظبي إلى مميزات الخدمة وهي:

لاحاجة للحضور الشخصي.
لا حاجة إلى اتصال مرئي.
إفادة رقمية لا ورقية.
لا حاجة لتوقيع الأطراف "التحقق بالهوية الرقمية".

 

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