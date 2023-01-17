تنمّر

طالب ذوو طلبة، بتفعيل دور الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين في المدارس، للحد من السلوكيات والظواهر السلبية، ومنها التنمّر، إذ اقترحوا تنظيم محاضرات وورش عمل توعوية مستمرة طوال العام الدراسي حولها.

عمولة

اشتكى مستأجرون من المبالغة في العمولة التي يشترطها سماسرة، مقابل خدماتهم في تأجير الوحدات السكنية، إذ لا توجد نسبة محددة لها، وبعضهم يقوم بحسابها بالنظر إلى قيمة الأجرة السنوية، داعين الجهات المعنية إلى تنظيم هذا الأمر.

بطاقة

تقوم بعض محال البقالة بإضافة درهم زيادة عن القيمة الحقيقية، عند الشراء ببطاقة الائتمان، بدعوى أن البنك يقوم بفرض هذا الرسم، مطالبين بالتحقق من صحة هذا الادعاء وتشديد الرقابة على زيادة الأسعار من دون وجه حق.

أنشطة

تلزم مدارس خاصة، الطلبة بالمشاركة في أنشطة كثيرة، تتطلب شراء ملابس وأكسسوارات وأدوات مدرسية، الأمر الذي يرهق ميزانيات الأسر، لاسيما أن بعضاً من تلك الأنشطة لا تحقق الأهداف التربوية المنشودة.

خضار

اشتكى مستهلكون من عدم جودة المنتجات المعروضة في أقسام الخضار والفاكهة في بعض متاجر التجزئة، من دون متابعة وفرز، الأمر الذي يجعل الكثير يحجم عن شرائها، واستبدالها بالمنتجات المعبأة رغم ارتفاع سعرها.

توصيل

نوّه مقيمون في أبوظبي بتخصيص أماكن لانتظار دراجات التوصيل «الدليفري» في بعض المناطق، مطالبين بتعميم التجربة في مختلف مناطق المدينة، إذ تعيق هذه الدرّاجات حركة المشاة، عند تركها في أماكن عشوائية لفترات طويلة.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551.



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