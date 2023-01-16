حاكم الشارقة: سنوظف 50 مهندساً ومهندسة من أبناء المنطقة الوسطى

المصدر:
  • موقع الإمارات اليوم
التاريخ:

قال صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في مداخلة عبر برنامج "الخط المباشر": المنطقة الوسطى بالإمارة ليست منسية، والعمل يجري بها تباعاً، وسنوظف 50 مهندساً ومهندسة من أبناء المنطقة، سيتم الاتصال بهم، للعمل بمشروعات البطائح والذيد ومحطات الغاز ونقول لـ"كهرباء الشارقة" : لا تضعوا تحفظات على بناتنا، وذلك كما
ذكر الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة.

طباعة
أعلى