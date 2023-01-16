«البنية التحتية» توسع طريق الإمارات بين أم القيوين ورأس الخيمة

أفادت مديرة إدارة مشروعات المنطقة الغربية في وزارة الطاقة والبنية التحتية، المهندسة منيرة عبدالكريم، بأن الوزارة انتهت من تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع إنشاء امتداد طريق الإمارات، الذي يمتد من تقاطع الأقرن في إمارة أم القيوين حتى تقاطع الشهداء في إمارة رأس الخيمة، بطول 16 كيلومتراً في الاتجاهين.

وقالت منيرة عبدالكريم لـ«الإمارات اليوم» إن الوزارة تستهدف تحقيق بيئة وبنية تحتية مستدامة، تنفيذاً لتوجهات حكومة دولة الإمارات، ولذلك وضعت الوزارة خطط عمل طموحة لتنفيذ تلك التوجهات، وعملت خلال السنوات الماضية على توفير البنية التحتية بكل معطياتها، بما فيها شبكات الطرق، وتهيئة كل الظروف الملائمة التي تحقق الرفاهية وجودة الحياة لمستخدمي الطريق.

وأشارت إلى أن المشروع يشمل إضافة حارة مرورية في كل اتجاه بعرض 3.65 أمتار، وكتف طريق بعرض 1.2 متر، مع إضافة لوحات مرورية إرشادية على جانبي الطريق وعمل تخطيط للحارة، ما يسهل حركة السير على مرتادي الطريق ويرفع من مستوى السلامة المرورية.

وحول الأثر والقيمة المضافة للمشروع، أكدت منيرة عبدالكريم أنه يعد من المشروعات الأمنية والاستراتيجية التي تسهم في رفع مؤشر جودة الطرق، حيث تم تنفيذه باتباع أعلى معايير الاستدامة والمواصفات العالمية بما يحقق الكفاءة والسلامة المرورية لمستخدمي الطرق، إضافة إلى أنه يسهم في انسيابية الحركة المرورية وتقليل زمن الرحلة، لافتةً إلى أن مدة إنجاز المشروع استغرقت 375 يوماً، منها 45 يوماً للتصميم والتحضير، و330 يوماً لعملية التنفيذ.