كشف مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال في مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات عادل شاكري عن قرار الهيئة تخفيض تعرفة مركبات الأجرة في دبي، وقال شاكري لـ "الامارات اليوم"، ان القرار جاء مرتبطا بانخفاض اسعار الوقود التي كانت اساسا سببا في تعديل التعرفة خلال الفترة الماضية.

وأفاد شاكري أن الهيئة تتعامل مع تحديد أسعار تكلفة النقل عبر مركبات الأجرة بشكل ديناميكي وبالنظر الى تكاليف الوقود، مشيرا الى أن تكلفة الكيلومتر الواحد المقطوع خلال رحلة الراكب في مركبة الأجرة انخفض حاليا من 2 درهم و19 فلس إلى درهم و97 فلس تماشيا مع الانخفاض في أسعار المحروقات والوقود.

وأكد أن الهيئة تحرص على مراعاة احتياجات الركاب ومطالبهم، لافتا الى انها تقوم بمراجعة رسوم تكلفة مركبات الأجرة بمعدل كل شهرين للتأكد من مواكبتها لكل العوامل الأخرى المتغيرة التي تؤثر في أسعارها.

وأضاف أن الهيئة ستواصل المراجعة الدورية خلال الفترة المقبلة للتأكد أن التعرفة متناسبة مع أسعار الوقود ومع احتياجات عملاء مركبات الأجرة.

المزيد من التفاصيل في عدد الامارات اليوم غداً.