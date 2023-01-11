أعضاء لجان تحكيم مسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم "23" يشيدون بمستوى المتسابقين

تواصلت المنافسة بين المتسابقين في فعاليات اليوم الخامس للدورة "23" لمسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم والتي تقام فعالياتها للذكور بمقر جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم بمنطقة الممزر بدبي، وللإناث بمقر جمعية النهضة النسائية، ونال المتسابقون المشاركون في المسابقة أمام لجان التحكيم بكافة الفروع والأجزاء إشادات الحضور والمتابعين بالمستويات المتميزة في الحفظ والتجويد، وذلك وسط حضور ومتابعة جماهيرية بحضور المستشار إبراهيم محمد بو ملحه مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم وأعضاء اللجنة المنظمة وأولياء الأمور ومرافقي المتسابقين، وجمهور حضور فعاليات المسابقة القرآنية، وقد شارك 8 متسابقين أمام لجنة تحكيم الذكور كل من عبدالودود شريف حسين مرشح الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالفرع الأول، صالح يحيى شعفل من مراكز مكتوم لتحفيظ القرآن الكريم بدبي بالفرع الأول، ومرشحو مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه عبدالله ربيع إبراهيم بالثاني من النهاية، محمد سي بالخامس من النهاية، عمار إبراهيم الشامسي بالسادس من النهاية، عبدالرحمن عبدالمعبود بالثالث من النهاية، علي عبدالله النديب الشحي بالثالث من النهاية، سعيد محمد النديب الشحي بالرابع من النهاية.

في حين تقدم أمام لجنة تحكيم الإناث 9 متسابقات من المراكز الخاصة/ دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري كل من رقية أبوبكر سيد عبدالرحمن بالفرع الأول، جسيرة محمد نعيم بالفرع الأول، سارة إبراهيم المرزوقي بالثاني من البداية، سمية إبراهيم المرزوقي بالثاني من البداية، مريم أحمد عبدالرسول بالخامس من النهاية، مريم محمد عبدالكريم بالسادس من النهاية، فاديا فاطمة جعفري بالثالث من النهاية، نادية صالح الجابري بالثالث من البداية، ريمان عبدالله شمس الدين بالرابع من النهاية.

وقال الشيخ عارف أنس الشحي عضو لجنة التحكيم إن مسابقة الشيخة هند بنت مكتوم في الدورة "23" قد حققت إنجازات في خدمة النشء من حفظة القرآن الكريم وأنجزت دورا كبيرا لإخراج كوكبة تعتني بكتاب الله حفظا وتلاوة وتجويدا منذ بدايتها وأشكر جهود اللجنة المنظمة والقائمين على المسابقة الذين ساهموا جميعاً بدور كبير في تميز هذه المسابقة المباركة ونجاحها الكبير جعله الله في ميزان حسناتهم.

كما قدم الشيخ محمد يوسف صلاح عضو لجنة التحكيم شكره إلى اللجنة المنظمة للجائزة برئاسة المستشار إبراهيم محمد بوملحه وأعضاء اللجنة المنظمة لجهودهم الكبيرة في إنجاح مسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم وتطورها منذ بدايتها وحتى الدورة "23" والتي تبرز حفظة القرآن بأنحاء دولة الإمارات وليتنافسوا في الحفظ بالتنافس الشريف وجزا الله الجميع خيرا على دورهم في نجاح كافة المسابقات وفروع الجائزة.

وقدمت اللجنة المنظمة للجائزة هدايا نقدية تم السحب عليها لجمهور الحاضرين والمتابعين لفعاليات المسابقة.

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