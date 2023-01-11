بلدية عجمان تنير طرقاً في «الحليو» بـ 5 ملايين درهم

أنجزت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان مشروع إنارة طرق في منطقة الحليو بطول 20 كيلومتراً، وبكلفة خمسة ملايين درهم، وباستخدام أحدث تقنيات الإضاءة LED، التي تسهم بتخفيض استهلاك الطاقة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، للحفاظ على البيئة، في إطار سعي الدائرة لتوفير بنية تحتية متكاملة بجميع مناطق الإمارة.

وأكد مدير إدارة الطرق والبنية التحتية، المهندس عبدالله مصطفى المرزوقي، أن الدائرة تبنت خطة متكاملة لتنفيذ مشروعات تطوير البنية التحتية، وإمدادها بالإنارة التشغيلية اللازمة، موضحاً أن الكفاءات العاملة في إدارة الطرق سعت لإنجاز مشروع الإنارة خلال الفترة الماضية في المنطقة الحيوية، التي تعد منطقة سكنية، كما تشهد حركة مرورية على مدار الساعة.

وقال إن تنفيذ مشروع إنارة الطرق الداخلية يأتي انسجاماً مع خطة الدائرة لتطوير وتحسين البنية التحتية، وبما يتوافق مع المخطط الحضري للإمارة 2040.