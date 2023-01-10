مركز شرطة حتا: لا حوادث طارئة في الجبال والأودية خلال الأمطار

أكد مدير مركز شرطة حتا، العقيد مبارك بن مبارك الكتبي عدم تسجيل أية حوادث طارئة سواء في المناطق الجبلية أو الأودية أو حوادث مرورية خلال الأيام الماضية، إثر شهدت سقوط أمطار كثيفة على منطقة حتا.

ونوه بالتزام سكان المنطقة والمقيمين والزائرين والسياح بالتعليمات.

ولفت الكتبي إلى أن المركز يُطبق حملة «الأمطار نعمة لا تجعلها نقمة» السنوية التي ينفذها بالتعاون مع بلدية دبي وهيئة الطرق والمواصلات، والدفاع المدني، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، من أجل رفع مستوى الجاهزية للتعامل مع بلاغات الحوادث الطارئة كانحصار سيارات في المياه الجارية أو حوادث السقوط من المرتفعات إلى جانب الحوادث المرورية خلال تساقط الأمطار.

ولفت إلى أن مركز شرطة حتا يعقد اجتماعاً تنسيقاً مع الشركاء الاستراتيجيين قبل بدء فصل الشتاء من كل عام، لرفع مستوى الجاهزية والتنسيق للتعامل مع الحوادث، وتعزيز التوعية للسياح وزوار المناطق الجبلية والأودية والسدود.

وأضاف أن مركز شرطة حتا يتخذ فور سقوط الأمطار في المنطقة وجريان الأودية إجراءات عدة سريعة من أجل تحقيق سرعة الاستجابة في حال وقوع الحوادث، مشيراً إلى إشعار الدوريات بتغطية الشوارع وتشغيل اللوحات لتنبيه السائقين بضرورة تخفيض السرعة، والعمل مع الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، وفرق الإنقاذ البري والبحري من أجل الجاهزية للتعامل مع حوادث انحصار سيارات في مجاري المياه أو سقوط عن المرتفعات الجبلية.

وأكد الكتبي أن مركز شرطة حتا يعمل على تكثيف دورياته المرورية في مناطق جريان الأودية والجبال، موضحاً أن الدوريات تتمتع بميزات عن الدوريات العادية بقدرتها على السير في المناطق الوعرة بسبب إطاراتها المخصصة لهذا النوع من المناطق، إلى جانب احتوائها على أحدث الأجهزة الذكية والتقنيات الحديثة في التواصل مع مركز القيادة والسيطرة، وتوفر المعدات التي تستخدم في الإنقاذ وتقديم الدعم والمساندة، كما أن أفراد الشرطة في هذه الدوريات مدربون على التعامل مع مختلف أنواع حالات الطوارئ بحرفية عالية وعلى مدار الساعة.

ودعا الكتبي إلى اتباع اشتراطات السلامة العامة وتوخي الحيطة والحذر من المنزلقات المائية، والالتزام بالتعليمات، مؤكداً أهمية الاتصال بمركز القيادة والسيطرة في شرطة دبي على الرقم 999 في حال وقوع حالات طارئة، وضرورة وصف المكان بدقة ووضوح من أجل الاستجابة السريعة للبلاغ، لما لذلك من أهمية بالغة في تقديم المساعدة المطلوبة.

41 ألف مكالمة طارئة وغير طارئة خلال 3 أيام

تلقت إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات بشرطة دبي منذ صباح يوم الجمعة وحتى مساء يوم الأحد، 41 ألفاً و221 مكالمة، بواقع 37 ألفاً و945 مكالمة على رقم الطوارئ (999)، في حين تلقت 3276 مكالمة على مركز الاتصال (901).

وأكد مدير إدارة مركز القيادة والسيطرة العقيد محمد عبدالله المهيري، أن المركز على أتم الجهوزية لاستقبال المكالمات على مدار 24 ساعة، والحرص على العمل بسرعة ودقة للاستجابة للحالات والبلاغات الطارئة سواء في أوقات العمل الرسمية أو الإجازات المختلفة، ذلك أن سلامة الفرد وأمنه يمثلان أولوية قصوى لموظفي شرطة دبي.

ودعا جميع السائقين ومستخدمي الطريق إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر والانتباه عند وقوع تقلبات في الطقس، وقيادة المركبات بهدوء وحذر، وتفادي السرعة خصوصاً في حالات هبوب الرياح القوية وهطول الأمطار، لما قد يترتب عنه فقد السيطرة على المركبة ووقوع حوادث.

كما دعا السائقين ومرتادي الرحلات البحرية والبرية إلى التأكد من حالات الطقس عبر وسائل الإعلام المختلفة، لتفادي التعرض لحوادث خطيرة، بالإضافة إلى الخروج إلى العمل قبل وقت كاف.