ملتقى الاستمطار ينطلق في أبوظبي 24 الجاري

تنطلق في 24 يناير الجاري فعاليات الملتقى الدولي السادس للاستمطار «IREF» الذي ينظمه المركز الوطني للأرصاد على مدى ثلاثة أيام.

وسيجمع الحدث من خلال برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار كبار الخبراء والباحثين والعلماء والمعنيين من المجتمع العلمي على المستويين المحلي والعالمي، لمناقشة أبرز التطورات العلمية والتكنولوجية في مجال علوم وتقنيات الاستمطار.

ويعد الملتقى منصة مثالية لمناقشة أبرز التطورات والجهود العلمية لإيجاد حلول مبتكرة لقضايا الأمن المائي، من خلال تعزيز الفهم العلمي وتبادل المعرفة في مجال الاستمطار، ويعكس مكانة دولة الإمارات بوصفها مركزاً عالمياً لتطوير علوم وتقنيات الاستمطار.

وقال مدير عام المركز الوطني للأرصاد رئيس الاتحاد الآسيوي للأرصاد الجوية الدكتور عبدالله المندوس، إن الملتقى مبادرة نوعية تجمع تحت مظلتها المجتمع العلمي المعني بمجال الاستمطار وعلومه وتقنياته.

ولفت إلى أن الاهتمام الكبير والمتواصل بهذا الملتقى يؤكد حرص المركز الوطني للأرصاد على مواصلة تمكين برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار للمشاركة في تحقيق أهداف الأمن المائي عالمياً، ومساعدة الشعوب والدول المعرضة لخطر الجفاف وشح المياه في جميع أنحاء العالم.

وسيسلط الملتقى الضوء على آخر تطورات مشروعات البرنامج الـ11 الحاصلة على منحته المالية، وعلى موقع الأمن المائي في أجندة المناخ العالمية، والفرص والتحديات التي تواجه تنفيذ نماذج وتقنيات الاستمطار، والمناهج والابتكارات الجديدة لتعزيز هطول الأمطار.