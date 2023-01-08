شرطة دبي تدعو السائقين إلى القيادة بحذر

شهدت إمارة دبي، صباح أمس، هطول أمطار راوحت بين الغزيرة والمتوسطة، على مختلف المناطق التابعة لها، ما أدى إلى تباطؤ الحركة المرورية في عدد من الشوارع الرئيسة والفرعية. وحرصت شرطة دبي على تنظيم حركة السير في الشوارع التي شهدت كثافة مرورية خلال فترة سقوط الأمطار.

وقالت إنها لم تسجل حوادث مرورية بليغة، فيما ركزت دورياتها المرورية على المناطق التي شهدت تجمعات لمياه الأمطار. ودعت السائقين إلى القيادة بحذر خلال فترة تقلبات الطقس، وتجنب السرعة، والالتزام بالمسافة الآمنة بين المركبات، نظراً لتراجع كفاءة استخدام الفرامل في ظل وجود تجمعات مائية على الطرق، كما حثتهم على متابعة حالة الأرصاد الجوية والتوقعات المناخية.