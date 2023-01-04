حمدان بن محمد: أجندة دبي الاقتصادية D33 تجسيد لطموحاتنا

قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي توتير: أجندة دبي الاقتصادية "D33" وخططها لتحقيق مستهدفات بقيمة 32 تريليون درهم بحلول 2033 هي تجسيد لطموحاتنا في تحقيق الريادة العالمية على كافة المستويات ... لدينا قائد مُلهم لا يعرف المستحيل، وفرق عمل مبدعة قادرة على الإنجاز، وشراكات إقليمية وعالمية راسخة...ولدينا دبي.. أيقونة العالم.