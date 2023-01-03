بلدية أبوظبي حذّرت من مخالفتها.. 10 اشتراطات فنية لتركيب برّادات مياه "السبيل"

دعت بلدية مدينة أبوظبي، أصحاب برّادات الشرب العامة "السبيل" إلى ضرورة تعديل وضع البرّادات أو تغييرها طبقاً للاشتراطات الصحية، واستناداً إلى القرارات واللوائح التي تنظم تشغيل هذه البرادات، حفاظاً على صحة أفراد المجتمع وسلامتهم، مشددة على ضرورة أن تكون البرادات مطابقة للشروط والمعايير الصحية، ومتطلبات الأمن والسلامة.

وأوضحت البلدية أنه يُحظر تركيب براد مياه الشرب (السبيل) في الأماكن العامة دون الحصول على موافقة بلدية مدينة أبوظبي، مع أهمية الالتزام بهذا الأمر لضمان سلامة المجتمع، لافتة إلى إمكانية الحصول على تصريح تركيب برادات الشرب العامة (السبيل) عبر المنصة الرقمية لخدمات حكومة أبوظبي "تم" مع توفير كافة المتطلبات اللازمة والمتطابقة مع الشروط الصحية والبيئية والسلامة العامة.

وحدّدت البلدية 10 اشتراطات أو متطلبات للحصول على تصريح تركيب وتشغيل براد مياه شرب، تشمل "تركيب براد مياه الشرب من خلال شركة متخصصة ومعتمدة من البلدية، تقديم فاتورة الماء والكهرباء الصادرة عن مزود خدمة المياه والكهرباء الرئيسي، مراعاة قواعد إشغال الأرصفة والطرق ومناطق الخدمة، مراعاة المعايير التخطيطية وشروط التركيب والتشغيل، عدم الإضرار بالبنية التحتية العامة في مكان تركيب براد المياه مثل الأرصفة والطرقات".

كما تضمنت قائمة الاشتراطات العشرة كذلك "تثبيت برادات المياه على قاعدة من الخرسانة بسماكة 10 سم (من سطح الأرض) للمحافظة عليه من السقوط، أن تكون جميع التوصيلات الكهربائية جيدة ومثبتة وموضوعة داخل مواسير عازلة حسب اشتراطات الجهة المعنية للمحافظة على سلامة المستخدمين، تزويد براد المياه بفلاتر معتمدة، مع تنظيفها واستبدالها كلما دعت الحاجة لذلك ووفقاً لإرشادات الجهة المصنعة، مراعاة صلاحية صنابير المياه لوقف هدر المياه، وضع شريحة معدنية بحجم (10 سم 6 X سم) على الواجهة الأمامية العلوية اليمنى لبراد مياه الشرب، تحتوي على رقم تصريح البلدية، ورقم هاتف الطوارئ، والـ (كيو أر كود) الذي يتم إصداره.

ودعت البلدية مالكي برادات المياه إلى ضرورة الاحتفاظ بوثائق التنظيف والتطهير ونتائج فحص عينات المياه في ملف يمكن لمفتش البلدية المعنية الاطلاع عليها، وفي حال وجود تلوث في أي عينة مياه على المالك تفريغ براد مياه الشرب فوراً وإيقافه عن العمل، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإزالة التلوث، وتتم إعادة تشغيل براد المياه الذي ظهر فيه التلوث بعد تحليل عينة من المياه للتأكد من زوال أسباب التلوث.

وذكرت أن من اشتراطات تشغيل برادات الشرب العامة (السبيل) أهمية الالتزام بإجراء عملية الصيانة والتنظيف والتطهير لبراد المياه كل 6 أشهر على الأقل، وفحص عينة مياه واحدة على الأقل كل سنة لدى مختبر معتمد لضمان أفضل مستويات الأمان لمستخدمي هذه المنافذ الخدمية