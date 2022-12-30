منع حركة الشاحنات والحافلات بأبوظبي في رأس السنة

أعلنت مديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي منع حركة الشاحنات والمركبات الثقيلة وحافلات نقل العمال في جميع الطرق والشوارع في أبوظبي بما في ذلك المداخل وتشمل جسر الشيخ زايد، وجسر الشيخ خليفة، وجسر مصفح، وجسر المقطع، وذلك تزامناً مع احتفالات رأس السنة.

وأفاد مدير مديرية المرور والدوريات بالإنابة بقطاع العمليات المركزية، العميد محمود يوسف البلوشي، بأن فترة تطبيق قرار المنع ستبدأ من الساعة السابعة صباح غد وتستمر حتى الساعة السابعة صباح الأحد بعد غدٍ، ويستثنى من قرار المنع مركبات شركات النظافة العامة ومركبات الدعم اللوجستي.

وأشار إلى أنه سيتم نشر الدوريات المرورية على كل الطرق وتكثيف الرقابة المرورية من خلال الأنظمة الذكية بهدف توفير الانسيابية المرورية، داعياً السائقين عموماً إلى التعاون في تعزيز جهود توفير السلامة المرورية من خلال الالتزام بالقوانين المرورية.