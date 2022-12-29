شرطة أبوظبي تحذّر من الممارسات غير الحضارية في احتفالات رأس السنة

أشرف جمال À أبوظبي

اعتمدت شرطة أبوظبي خطة أمنية لتأمين احتفالات رأس السنة في جميع المناطق بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، بما يضمن انسيابية حركة المرور وتخفيف الازدحامات المرورية. وحذّرت من الممارسات غير الحضارية مثل قيادة المركبة بتهور والضجيج والالتزام بالإرشادات والنصائح التي تهدف لتوفير الحماية والسلامة، وتهيئة الأجواء لإنجاح الفعاليات والأنشطة، وتحقيق السعادة للجمهور في لحظات الاحتفالات باستقبال السنة الميلادية الجديدة، وعكس الصورة المشرفة عن الدولة.

وأفاد مدير قطاع العمليات المركزية، اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، بأن شرطة أبوظبي أعدت خطة أمنية مشتركة لتأمين المناطق السياحية والمراكز التجارية وحركة السير خلال احتفالات العام الجديد، مع مراعاة جميع الإجراءات الاحترازية ضماناً لأمن وسلامة الجمهور.

وأكدت مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية جاهزيتها لتعزيز السلامة المرورية باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة، وحثت مستخدمي الطرق على الانتباه والتقيد بقانون السير والمرور والسرعات المحددة، وعدم الانشغال بالهاتف أثناء القيادة، وترك مسافة أمان كافية بين المركبات.

وذكر مدير إدارة العمليات بقطاع العمليات المركزية العميد ناصر سليمان المسكري، أن شرطة أبوظبي وفرت أفضل الأجهزة والتقنيات والكوادر البشرية المؤهلة في غرفة العمليات، داعياً أفراد المجتمع إلى عدم التردد في الاتصال بغرفة العمليات المركزية في حالة الطوارئ على الرقم (999) على مدار الساعة.

إلى ذلك أكملت هيئة أبوظبي للدفاع المدني جاهزية فرقها ومراكزها في جميع المناطق لاستقبال العام الجديد 2023 بمنظومة متكاملة مع رفعها لدرجة الاستعداد والتأهب للتعامل مع أي طارئ خلال عطلة رأس السنة الجديدة. وعززت الهيئة إجراءاتها وتدابيرها الاستباقية والوقائية من خلال توجيه مراكزها كافة في إمارة أبوظبي ومنطقة العين ومنطقة الظفرة برفع الاستعدادات للتعامل مع الحالات الطارئة، بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين وبالتعاون مع الجهات المعنية، وضمن خطط الاستجابة المسبقة بتكثيف تواجد فرقها لضمان سرعة إنجاز المهام ضماناً لحماية الأرواح والممتلكات.

ودعت الهيئة الجمهور إلى الالتزام باشتراطات الوقاية والسلامة وتأمين المنازل والمنشآت من الحرائق بتوفير الطفايات اليدوية وبطانية الحريق وصندوق الإسعافات الأولية وتركيب كواشف الدخان، وإجراء الصيانة الدورية للمعدات والأجهزة.

وناشدت هواة الرحلات البرية الالتزام باشتراطات السلامة العامة في المخيمات، وحذرت من مخاطر الألعاب النارية خلال الاحتفال ببهجة العام الجديد التي تصل إلى الأضرار الجسدية ووقوع الحرائق، مؤكدة دور الآباء والأمهات في مراقبة أطفالهم واستشعار مسؤوليتهم في توعيتهم بمخاطرها، وأن يحرصوا على سلامة أبنائهم.

وحثت الجمهور على التعاون مع فرق الدفاع المدني بالإبلاغ الفوري عن أي طارئ على الرقم (999)، ودعت السائقين إلى إفساح الطريق أمام آليات ومركبات الإطفاء وفرق الإنقاذ والإسعاف، وعدم التجمهر بمواقع الحوادث.